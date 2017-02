Tout le monde savait que les jours d'Etienne Tshisekedi étaient comptés, mais son décès à Bruxelles a provoqué un choc en République démocratique du Congo dont les secousses se feront longtemps sentir. Survenant alors que l'accord mis au point non sans mal à Kinshasa grâce à la médiation de l'Eglise catholique entrait tout juste en vigueur, la disparition du "sphynx" creuse un vide politique que notre soeur devra combler rapidement si elle veut mener jusqu'à son terme la transition qu'elle eut tant de mal à instaurer.

Le temps du recueillement et des hommages étant venu, n'anticipons pas sur les conséquences politiques, sociales et autres que le décès d'Etienne Tshisekedi aura , ou pourrait avoir dans les semaines à venir sur l'autre rive du fleuve Congo. Disons simplement qu'il exigera une implication accrue des hommes et des institutions qui s'efforcent depuis des mois d'empêcher la descente vers l'enfer qui menace la RDC.

Alors même qu'il montrait des signes de fatigue de plus en plus évidents l'opposant historique, revenu dans son pays il y a seulement quelques mois, demeurait en effet le symbole de l'alternance pacifique aux yeux des Congolais comme de la communauté internationale. Même s'il n'avait plus la force nécessaire pour conduire le long et patient travail qui permettra un jour à l'opposition d'accéder à son tour au pouvoir, sa personnalité en faisait l'acteur incontournable du processus démocratique engagé.

Etienne Tshisekedi ayant quitté la scène sur laquelle il tenait depuis longtemps l'un des tout premiers rôles, les acteurs de la pièce historique qui se joue sous nos yeux doivent maintenant tout faire pour que le dialogue engagé non sans mal entre le pouvoir et l'opposition se poursuive sans heurt. Au-delà de notre voisine et notre sœur c'est bien le destin de l'Afrique centrale tout entière, du Bassin du Congo tout entier qui est en jeu.

Prions donc pour que la sagesse continue de l'emporter sur la déraison, la volonté de vivre ensemble sur la tentation d'en découdre avec son prochain. N'est-ce pas finalement le message que lègue Etienne Tshisekedi à ses frères et sœurs ?