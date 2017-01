Même si la vie quotidienne des Congolaises et des Congolais reste durement impactée par la réduction brutale des ressources publiques, l'espoir que les difficultés présentes seront vite surmontées et que notre économie se redressera à très court terme n'a rien d'utopique. En témoigne l'intérêt croissant que lui portent les investisseurs et qui se traduit par la relance de grands projets que l'effondrement brutal des cours du pétrole sur les marchés mondiaux avait stoppé net.

Une preuve évidente de cette confiance nous a été donnée en fin de semaine dernière lorsque les résultats de l'emprunt obligataire lancé le 15 décembre ont été rendus publics par le ministre des Finances et du budget. Alors, en effet, que l'Etat congolais et la communauté financière misaient sur un apport de 150 milliards de francs CFA, ce sont 193 milliards qui ont été souscrits, c'est à dire plus du quart du total espéré.

L'on ne saurait tirer de ce résultat très positif la conclusion que la crise est enfin derrière nous et que notre pays a tiré, comme on dit, son épingle du jeu, mais le fait qu'il s'inscrive dans une amélioration générale du climat économique mondial donne à penser que les mois à venir seront probablement plus favorables qu'on ne le pensait ces derniers temps.

Tout indique, par exemple, que les cours du baril de brut se stabiliseront durablement autour de 55 dollars US et que, par conséquent, les ressources publiques procurées par l'or noir permettront de relancer l'économie des pays producteurs. Pour les nations comme la nôtre dont la production devrait croître, modérément certes mais de façon significative dans les années à venir grâce à la mise en exploitation progressive de nouveaux gisements, une telle perspective ne peut qu'accélérer le processus de relance qui se dessine. Et si nous sommes capables d'employer à bon escient les moyens financiers que procure cette relance, nous ferons à coup sûr un bond en avant dont chacun d'entre nous profitera.

S'il est un message que la puissance publique doit adresser aujourd'hui aux Congolais c'est bien celui-ci : rigueur mais confiance.